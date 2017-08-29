Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor'dan açıklama! Harun Tekin'e teklif yok

Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin için Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmediği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni’den dilediği verimi alamayan Fenerbahçe’nin Bursaspor’un file bekçisi Harun Tekin’i gündemine alarak teklif yaptığı iddia edildi. Bursaspor Kulübü yetkilileri ise, Milli kaleci için resmi bir teklif gelmediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Harun Tekin, 2010-11 sezonunda geldiği Bursaspor’da 120 maça çıktı. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA