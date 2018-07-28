Bursaspor'dan Beşiktaş'a Harun Tekin yanıtı: Cimri olmayın
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin transferi için bizzat Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştü.
Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş, kaleye takviye için çalışıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı.
Başkan Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim" dedi.
Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
(Sabah)
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