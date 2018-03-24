Bursaspor'dan Cenk Ergün'e teklif!

Yeşil-Beyazlılar ligde son 3 maçta aldığı 2 galibiyet ile alt taraftan uzaklaşırken, Başkan artık tüm dikkatini kongre hazırlıklarına veriyor. Yeşil-Beyazlı kulübün patronu, ilk olarak taraftarın sevgilisi olan Pablo Martin Batalla ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı hedefliyor. Ancak Arjantinli yıldızı ikna etmek hiç kolay değil. Daha önce yaptığı açıklamada, "Son senelerde takımın yaşadığı şeylerden çok yoruldum. Hep kümede kalma stresi yaşadık" diyen 34 yaşındaki maestro, ülkesine döneceğini belirtmişti.

Son temas olacak

Başkan Ali Ay ise bir süredir temas halinde olduğu Batalla'yı, 1 sene daha kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon da takımda bulunmasını isteyen Başkan, milli arada Tangocu ile yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmede her şey netleşecek.

67 gol 78 asist...

34 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'un adeta yaşayan efsanesi... 2009-2010'da Süper Lig şampiyonluğunun baş mimarı olan Batalla, arada 2 dönem yaşadığı Çin macerasına rağmen Yeşil-Beyazlı formayla 8. sezonunu geçiriyor. Batalla bu süreçte toplam 243 resmi maça çıkarken, 67 gol attı, 78 de asist yaptı.

Cenk Ergün sürprizi

Kongre öncesi henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın futbol direktörlüğü için Cenk Ergün ile görüştüğü öğrenildi. Fatih Terim göreve geldikten sonra Galatasaray'dan gönderilen Ergün'ün, Başkan Ay'ın kalması durumunda Bursaspor'da göreve başlayacağı iddia edildi. Timsah'ta daha önce adaylığını açıklayan Ahmet Özdemir ise sportif direktör olarak Önder Özen'le el sıkışmıştı.