Bursaspor'dan Diafra Sakho'nun sözleşmesine özel madde

Uzun süre Mbokani, Doumbia, Seleznov gibi isimleri kadrosuna katmak için uğraşan Bursaspor'da transferin son günü Diafra Sakho kadroya katıldı.

Son olarak Rennes forması giyen oyuncu 1 yıllığına kiralanırken yıllık 600 bin Euro para alması konusunda el sıkışıldı. Kafalarda ise Sakho'nun bel sıkıntısı nedeniyle geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlıkların bıraktığı soru işaretleri vardı.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Moussa Sow'da geçen sezon sakatlıkları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor bu kez önlemini aldı. Öyle ki oyuncunun sözleşmesine koyulan maddeyle Timsah'ın mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Buna göre Eğer Sakho belinden dolayı sakatlık yaşarsa oyuncunun yıllık ücretini kulübü Rennes ödeyecek.

'İngiltere'den bile iyi'

Beşiktaş'a karşı çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Bursaspor'un yeni golcüsü Diafro Sakho, duygularını ise şöyle paylaştı: "Maçın başında önemli pozisyonlar yakaladık. Daha sonra maç zorlaştı ama önemli olan 1 puan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir atmosfer vardı. Hatta şaşırtıcı buldum. İngiltere de oynamış biri olarak oynadığım en iyi stat diyebilirim. Umarım bizi tekrar yüreklendirmeye devam ederler."

'Harun'u aratmam!'

Harun'dan eldivenleri devralan genç kaleci Okan Kocuk'tan Bursalılar'a teminat... Sözlerine maçı değerlendirip başlayan Okan, "İkinci yarı gol yiyince demorolize olduk. 15 dakika sonra toparladık, hak ettiğimiz golü bulduk. Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Taraftarımız çok destek oldu. Bana da ilk maçımda destek oldular. Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin'den daha iyi olmaya çalışacağım" dedi.

(Fanatik)