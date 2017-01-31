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Bursaspor'dan son gün transferi!

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, bir süredir kadrosuna dahil etmeye çalıştığı Sivassporlu sol kanat oyuncusu Beykan Şimşek'i, son anda Bursaspor'a kaptırdı.

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Ara transfer döneminde Sivasspor'dan forvet Hasan Kabze ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Okan Derici ile anlaşan Altınordu, Fenerbahçe patentli Beykan'a son teklifini dün yaptı. Yöneticilerin ikna etmek üzere olduğu 22 yaşındaki genç futbolcu, son anda devreye giren Süper Lig temsilcisi Bursaspor'a dümen kırdı.

GENÇLERİ TAKVİYE ETTİ

Sezon başındaki kadrosundan kaleci Murat, sol bek Emre, stoper Ozan, ön libero Kenan, orta saha oyuncuları Umut ve Muhammed, sağ kanat Sertaç, forvetler Göksu ve Üstün ile yollarını ayıran Altınordu, kadrosunu 2 transferin yanı sıra altyapıdan gençlerle takviye etti.

Ligde son olarak derbide Göztepe'ye 1-0 yenilerek galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen kırmızı lacivertliler, 12 Şubat'taki Bandırmaspor deplasmanının hazırlıklarına yarın başlayacak. İzmir ekibinde ön libero Arif'in cezası sona erdi.

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