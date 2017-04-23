Bursasporlu taraftarlardan büyük tepki!
Akhisar Belediyespor - Bursaspor maçında taraftarlar tribünleri terk etti! 23 Nisan nedeniyle çocuklarıyla birlilkte Manisa'ya giden Bursasporlular, ilk yarının 4-1 bitmesinin ardından tribünleri boşalttı.
Bursaspor taraftarları, Akhisar Belediyespor - Bursaspor maçının devre arasında tribünleri terk ederek takımına olan tepkisini gösterdi.
Manisa'da oynanan Akhisar Belediyespor - Bursaspor kaşılaşmasının ilk yarısını 4-1 geride tamamlayan Bursaspor'da seyirciler, takımlarının ilk yarıda ortaya koyduğu performansı protesto ederek sahayı terk etti.
Bursaspor, mücadelenin 13. dakikasında Pablo Batalla ile öne geçmesine rağmen 14'te Olcan Adın, 21'de Mustafa Yumlu, 24'te Sokol Cikalleshi, 28'de Ricardo Vaz Te ile 14 dakikada 4-1 geri düştü.
Bursaspor taraftarları, yönetime büyük tepki gösterirken 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle bu deplasmana giden çocuk taraftarlar adına üzüntü yaşandı. Bursasporlu taraftarlar, deplasmana gidip hayal kırıklığına uğrayan çocuk fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak yönetime istifa çağrısında bulundular.
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