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Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi'den iddialı açıklamalar!

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Titi, 'Kendi evimizde iyi maçlar çıkartıyoruz. Ama deplasman performansımızın gelişmeye ihtiyacı var. Dışarıda da kazanmamız lazım' dedi.

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Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Christian Chagas Tarouco (Titi), akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Titi, "Şampiyon olmuş bir takımda beklentilerin yüksek olması normal. İstenilen sonuçlar gelmeyince de baskı oluyor. Lig sonuna kadar daha fazla puan alıp, Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz" diyerek, "Bursaspor'un oyuncusuysanız her zaman kazanmak için oynar ve ona göre hazırlanırsınız. Ligde zor bir dönemden geçtik ama iyi bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Sivasspor gibi zor bir takımı yendik. Bundan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZ LAZIM"

Baskının her zaman olacağını dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Yüksek kaliteli bir ekibe sahibiz. Bu da beklentileri yükseltiyor. Ligin sonuna kadar daha fazla puan alacağımıza ve Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Kendi evimizde iyi maçlar çıkartıyoruz. Ama deplasman performansımızın gelişmeye ihtiyacı var. Gelişmemiz için elimizden geleni yapıyoruz ve içerideki performansımızı dışarıda da kazanmamız lazım" diye konuştu.

"SAHA İÇİNE ODAKLANIYORUZ"

Antalyaspor'a karşı önemli bir maça çıkacaklarını belirten Titi, bunun için gereken hazırlığı yapacaklarını söyledi.

Titi, parasal konularla ilgili sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu bizim çözebileceğimiz bir konu değil. Biz saha içine odaklanıyoruz ve saha içinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Onun dışındaki problemler bizim işimiz değil, bizler futbolcularız. Bizi ilgilendirmez" dedi. Titi ayrıca Le Guen gibi bir hocaya sahip olmanın önemli olduğunu belirtti.

(DHA)

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