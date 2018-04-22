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Bursaspor'un deplasman kabusu sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, deplasmanda 7 hafta sonunda 3 puanla tanışmanın mutluluğu yaşanıyor.

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Son olarak ligin ilk yarısında 14. haftada 3 Aralık 2017'de  deplasmanda Atiker Konyaspor'u Stancu, Kembo ve Aziz Ertaltay'ın golleriyle 3-0  mağlup eden, sonrasında çıktığı 7 deplasmandan da 3 puan çıkaramayan Bursaspor,  galibiyet özlemine Karabük'te son verdi.
 
Ligin 30. haftasında kendisi için büyük önem taşıyan maçta Kardemir  Karabükspor'u Batalla, Sow, Barış Yardımcı ve Stancu'nun golleriyle 4-1 ile geçen  yeşil-beyazlılar, lige tutunma yolunda bir nefes alırken, 2018 yılının da ilk  deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.
 
Sezona Medipol Başakşehir deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle  başlayan Bursaspor, 3. haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, ilk deplasman  galibiyetini 5'inci haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldı. Ligin yeni  takımını 4-2'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar, 7'nci haftada Kayserispor'a 3-1  yenildi.
 
9. haftada Demir Grup Sivasspor deplasmanında 0-0, 11. haftada ise  Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak dış saha galibiyetine hasret kalan  Bursaspor, bu özlemini 14. haftada Konya'da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek  dindirdi.
 
7 deplasman 7 mağlubiyet
 
Bursaspor, 2017 yılının son günlerinde Atiker Konyaspor karşısında  elde ettiği galibiyetin ardından oynadığı 7 deplasman maçından 1 puan dahi  çıkaramadı.
 
Yeşil-beyazlılar, Konya deplasmanının ardından çıktığı maçlarda  Trabzonspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0,  Galatasaray'a 5-0, Osmanlıspor'a 2-1, Antalyaspor'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 mağlup  oldu.
 
İçeride 25, dışarıda 11 puan
 
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta maçında deplasmanda  Trabzonspor'u yenerek ligde kalan Bursaspor'da takımın bu sezon gösterdiği kötü  performans taraftarlarını da endişelendirdi.
 
Ligin geride kalan 30 haftalık diliminde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve  14 mağlubiyetle 36 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, bu puanların 25'ini de iç  sahada, 11'ini ise dış sahada elde etti.
 
Bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4  mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, deplasmanda ise 15 maçın 10'unu kaybetti, 3  galibiyet, 2 beraberlik aldı.
 
Bursaspor bu sezon deplasmanda sadece Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker  Konyaspor ve Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ve  Kasımpaşa ile berabere kaldı.
 
Kulüp başkanı son 4 haftadan umutlu
 
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  sezonun kendileri için oldukça şanssız geçtiğini söyledi.
 
Ay, uzun süredir deplasmanda galip gelemediklerini ve bunun da takım  üzerine stres oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Uzun bir zaman sonra Kardemir Karabükspor'u 4-1 gibi bir sonuçla  geçerek nefes aldık. Başından beri söylediğim gibi aslında iyi bir takıma  sahibiz. Ancak yaşadığımız şanssızlar bizi strese soktu. Bu galibiyetle bunun da  atlatıldığına inanıyorum. Ligin bitimine 4 hafta kaldı. Bu süreçte en iyi  sonuçları alarak sezonu tamamlamak istiyoruz."

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