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Bursaspor'un golcü yıldızı Sercan Yıldırım antrenmanda sakatlandı

Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek Bursaspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.

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Özlüce Tesisleri'nde dün yapılan çalışmada sakatlanan Badu'nun 3 hafta  takımdan ayrı kalacağının açıklanmasının ardından, bugün gerçekletirilen  antrenmanın son bölümünde yapılan taktik prova sırasında sağ dizine aldığı darbe  sonucu Sercan Yıldırım yere yığıldı.
 
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği golcü oyuncu, ayağa kalkmakta  zorlanınca sedye ile taşındı. Sercan Yıldırım'ın çekicecek MR'ının ardından durumunun belli olacağı  bildirildi.
 
Bursaspor'da Badu ve Sercan Yıldırım'ın dışında Joshua John ve Bilal  Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.

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