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Bursaspor'un yeni transferi Douglas yarın Türkiye'ye geliyor

Bursaspor’un, kiralık anlaştığı Barcelona’nın sağ beki Douglas yarın geliyor.

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Sağ bek ve kanat bölgesinde transfer arayışlarını sürdüren Bursaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İspanyol devi Barcelona'nın Brezilyalı sağ beki Douglas Pereira Dos Santos'u kiralıyor. Katalan ekibiyle her konuda anlaşan yeşil-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki savunmacıyı yarın Bursa'ya getirecek. Barca'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alan Douglas'ın yarı ücretini Bursaspor ödeyecek.

Sambacı için herhangi bir kiralama bedelinin ise ödenmeyeceği bildirildi. Geçen sezon La Liga'ya veda eden Sporting Gijon'da oynayan Douglas, 23 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Fotomaç)

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