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Bursaspor'un yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Santiago Vergini, sağlık kontrolünden geçti.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Santiago Vergini, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
 
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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