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Fenerbahçe Joel Campbell'ın işini bitirdi

Yaklaşık 3 sezondur Galatasaray'ın transfer listesinde olan kaliteli forvet Joel Campbell Fenerbahçe'ye geliyor...

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Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor... Sarı-Lacivertliler şimdi de çok tanıdık bir ismi gündemine aldı. Yönetim yaklaşık 3 yıldır listesinde bulunan fakat transfer etmeyi başaramadığı Joel Campbell'la yeniden temasa geçti. Bonservisi Arsenal'de bulunan Kosta Rika'lı kanat oyuncusu sezon başında Sporting Lizbon'a kiralandı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe hem Arsenal hem de Campbell'ın menajeriyle temasa geçti. Portekiz Ligi'nde bu sezon 16 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

ARSENAL BU KEZ KİRALAMAK İSTEMİYOR

Fakat İngiliz basını, Joel Campbell'ı 2011 yılından bu yana 5 ayrı takıma kiralayan Arsenal'in artık Kosta Rika'lı oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediğini yazdı. Buna gerekçe olarak ise Campbell'ın sözleşmesinin 2018 yılında bitecek olması gösterildi. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği harcamalarına çok dikkat eden Fenerbahçe'nin bu transferi 3-4 milyon euroya bitirebileceği belirtiliyor. Yönetim bu transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

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