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Büyük Britanya'da kazanan Vettel

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.
 
Formula 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.
 
Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, mücadelenin bitmesine 5 tur kala liderliği aldı ve sezondaki dördüncü, kariyerindeki 51. şampiyonluğunu yaşadı.
 
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.
 
Bu sonuçla puanını 171'e çıkaran Vettel, şampiyona liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 163 puanla Hamilton ve 116 puanla Raikkonen takip etti.
 
Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 22 Temmuz'da yapılacak.
 
İlk 10
 
Büyük Britanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
 
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Valtteri Bottas (Mercedes)
5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing Tag Heuer)
6. Nico Hulkenberg (Renault)
7. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
10. Pierre Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda)
 
Pilotlar klasmanı
 
1. Sebastian Vettel (Almanya): 171 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 163
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 116
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 104
 
Takımlar klasmanı
 
1. Ferrari: 287 puan
2. Mercedes: 267
3. Red Bull: 199
4. Renault: 70
5. Haas: 51

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