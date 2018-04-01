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Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerini de aldı

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Yeni Zelandalı Joseph Parker'ı puanla yenerek Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonunun (IBF) ardından Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerini de aldı.

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Galler'in başkenti Cardiff'teki Principality Stadı'nda yaklaşık 78 bin  kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, kariyerinde tamamı nakavtla olmak  üzere 20 galibiyet elde eden 28 yaşındaki Joshua ile 24 galibiyetinin 18'ini  nakavtla kazanan 26 yaşındaki Parker karşılaştı.
 
WBA ve IBF ağır sıklet şampiyonu Joshua, 12 raunt sonunda karşılaşmayı  118-110, 118-110 ve 119-109'luk puanlarla kazanarak WBO kemerinin de sahibi oldu.
 
Kariyerinde çıktığı 21. maçı da kazanan Joshua, ilk kez bir rakibini  puanla yendi. Parker ise kariyerinin ilk yenilgisini yaşadı.
 
Bu sonuçla Joshua, boksta dört büyük organizasyonun üçünün ağır sıklet  kemerini eline geçirmiş oldu. Ağır sıklette Dünya Boks Konseyi (WBC) kemeri ise  ABD'li Deontay Wilder'da bulunuyor.

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