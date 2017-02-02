Özbek'ten büyük itiraf: Onu almak hataydı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’da Şebinkarahisar Vakfı’nın 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada üyelere hitap eden Dursun Özbek, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, özellikle Türkiye’de sona eren ara transferin Çin’de hâlâ sürmesi nedeniyle ayrılacakları konuşulan Sneijder ve Muslera’dan asla vazgeçmeyeceğini belirtip, tartışmalara noktayı koydu.

Özbek, “Muslera ve Sneijder’i satmayacağım. Onları neden satayım? Muslera ve Sneijder bu takımın lokomotifleri” dedi. Zirve yarışında 39 puanla Beşiktaş ve Başakşehir’in en yakın takipçisi olan Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşacağını savunan başkan Dursun Özbek, “Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı onların yüzünde görüyorum. Teknik direktörümüz Riekerink de buna yürekten inanıyor” diye konuştu.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan’ın aldığı eleştiriler ve Serdar Aziz transferi hakkında da konuşan başkan Dursun Özbek, “Selçuk İnan’a çok haksız yere yükleniyorlar. O, çok iyi bir Galatasaraylı. Serdar Aziz için de fazla para vermedik. Bu yoruma katılmıyorum. Biz vermesek Serdar’ı, aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi ise, sanırım hataydı. Ama futbolda bunlar olur” diyerek, sözlerini tamamladı.

Hürriyet