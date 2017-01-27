PFDK'dan Fenerbahçe'ye 50 günde 1 milyon lira ceza
PFDK'nın bugünkü toplantısında Fenerbahçe'ye kestiği ceza ile birlikte, son 50 günde Sarı-lacivertliler'e verilen toplam ceza 1 milyon lirayı geçti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle toplam 225 bin 500 lira ceza verdi.
Bu cezayla birlikte PFDK'nın Fenerbahçe'ye 50 gün içinde verdiği toplam ceza tutarı 1 milyon 32 bin lirayı buldu.
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