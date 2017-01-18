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Büyük şok! Anlaşma iptal edildi!

Alanyaspor ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam arasındaki 1.5 yıllık anlaşma iptal oldu.

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Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi adeta başlamadan bitti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
 
İstanbul'da yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandığı belirtilse de son gelen haberler bu anlaşmanın bozulduğu yönünde. TRT Spor'un haberine göre; Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içinde bozulduğu iddia edildi.
 
Kulüpten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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