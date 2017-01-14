Yeni transfer Matej Mitrovic, oynamadan gidiyor...

Siyah beyazlılar devre arasında 7 milyon euro'ya Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü bedavaya renklerine katmayı başardı. Ersan Gülüm'ün transferinin netlik kazanmasından sonra Beşiktaş'ta yeni transfer Matej Mitrovic'e de yol göründü. Geldiği günden bu yana idmanlarda takıma adapte olmakta zorlanmasıyla dikkat çeken Mitrovic'in 6 aylığına Anderlecht'e kiralanması gündeme geldi. Geçen sezon devre arasında alınan Aras Özbiliz de, bir maç bir forma giymeden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. (Fotomaç)