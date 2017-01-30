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Emenike MLS Ligi'ne gidiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve kendine kulüp bul denen Emenike Amerika Ligi takımlarıyla görüşüyor.

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Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Emanuel Emenike için menajeri Erdem Konyar ve yabancı ortağının MLS kulüpleri ile görüşüyor. UEFA Fair Play kuralları gereği transferde çekimser davranan Fenerbahçe, Emenike transferinin bir an önce sonlanmasını ve transferde hamle yapmak istiyor. 
 
Adı Rus kulüpleri ile de anılmıştı
 
Transfer döneminin bitmesine 28 saat kala MLS'ten 3-4 kulüp ile görüşen Emenike'nin menajerleri, Advocaat'ın düşünmediği ve yönetimin 'kulüp bul' talimatını verdiği yıldız forveti kısa süre içerisinde satmayı istiyor. 
 
Ara transfer döneminde adı Rus kulüpleri ile de anılan yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. 

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