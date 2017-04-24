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Adem Büyük: Büyük takımlardan birinde oynamak istiyorum

Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, kariyerinde, büyük takımlardan birinde forma giymek istediğini söyledi.

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Kasımpaşa'nın 2011-2012 sezonundan bu yana formasını terleten ve takım  kaptanlığını üstlenen Adem, kariyeri ve gelecek planıyla ilgili AA muhabirine  açıklamalarda bulundu.
 
Lacivert-beyazlı ekip ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi  bulunan 29 yaşındaki Adem, futbol hayatında kendisine verilmeyen değeri  Kasımpaşa'da gördüğünü ifade ederek, "Büyük takımlardan birinde oynamak  istiyorum. Sözleşmem bittiği zaman ya da kulüplerin anlaşması durumunda büyük  takımlarda oynamayı çok isterim. Bir sene daha sözleşmem var. Büyük takımlara gitme konusundaki şartlar oluşmuyorsa, hem kulübün menfaatleri hem de kendi  menfaatlerim doğrultusunda futbolu burada bırakmak isterim." şeklinde konuştu.
 
"Kupa şu anda ligden daha önemli"
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi işler yaptıklarını ve bu performansı  sürdürmek istediklerini belirten Adem, "Çok fazla kadro derinliğine sahip  değilseniz ligde ve kupada devam etmekte zorlanıyorsunuz. Biz de bu durumun  zorluğunu biraz yaşıyoruz. Atiker Konyaspor ile ilk maçı sahamızda oynayacağız.  Buradan avantajlı bir skorla Konya'ya gitmek ve orada finale kalmak istiyoruz.  Takım olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
Avrupa kupalarına katılabilmek için Süper Lig'de çok fazla şanslarının  kalmadığına dikkati çeken Adem, şunları söyledi:
 
"Öncelikli hedefimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Prestij  açısından Avrupa'ya gitmek çok önemli. Kupa şu anda bizim için ligden daha  önemli. Atiker Konyaspor iyi bir takım. İyi bir teknik adama ve iyi bir kadroya  sahipler. Biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Ligi ilk  6 sırada bitirmek istiyoruz. Kupada da inşallah final oynayıp kazanmak  istiyoruz."
 
"VAR sistemi en çok bizim ülkemizde faydalı olur"
 
Adem Büyük, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de  uygulanması gerektiğini ifade etti.
 
Hakemler konusunda tüm kulüplerin çok fazla konuştuğunu ama değişen  hiçbir şeyin olmadığını işaret eden Adem, "Hakemler hakkında konuşulacak olursa  söylenecek çok fazla şey var. Biz futbolcular olarak sahada terimizin son  damlasına kadar savaşıyoruz. Hakemler insan, hata yapabilirler. 'Bilerek, isteyerek' demek istemiyorum ama iş artık o kadar ciddiye dönüyor ki, bu şekilde  düşünmeye başlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'de hakemlerin, sonuca etki eden çok fazla hatalı kararı  olduğunu ifade eden Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Video Yardımcı Hakem sistemi bence Türkiye'de gerekli; ancak sonuca  etki edecek yanlış kararlar doğrultusunda, her pozisyonda değil. Son haftalarda  kırmızı kartlar gösterilip geri alındı. Hakemler futbolcuya inanmakta güçlük  çekebilir. Bu da video sistemiyle giderilebilir, diye düşünüyorum. Video Yardımcı  Hakem sisteminin en çok bizim ülkemizde faydalı olacağını düşünüyorum."
 
"Altyapı ve tesislere dikkat etmeliyiz"
 
Adem Büyük, Avrupa kulüplerine giden Türk futbolcu sayısının az  olmasının, yetersiz altyapı ve tesislerden kaynaklandığını söyledi.
 
Bunun, Türkiye'deki yabancı kuralıyla alakası olmadığını savunan Adem,  şunları aktardı:
 
"Yabancı sayısının fazla olmasından hepimiz şikayetçiyiz ama bunun  Avrupa'da oynayan Türk futbolcu sayısının az olmasıyla alakası yok. Bu biraz  düşünce ve mantaliteyle alakalı, diye düşünüyorum. Altyapılara verilen önemin az  olduğunu düşünüyorum. Yıllarca TFF 1. Lig'de oynadım. Çok kötü, antrenman yapacak  sahası olmayan takımlar var. Avrupa'ya fazla sayıda futbolcu göndermek istiyorsak önce altyapılara ve tesislere dikkat etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda  önemli çalışmaları var. Bununla ilgili önemli adımlar atılıyor. Her şey sonuçta  Türk futbolu için. Bunu gönülden istiyoruz."
 
"Golcüler kendilerini sorgulamalı"
 
Türk futbolunda açık bir şekilde golcü sorunu olduğunu dile getiren  Adem, şöyle konuştu:
 
"Futbolcuların kendilerini sorgulaması gerekiyor. Buna ben de dahilim,  hatta en başta gelebilirim. Futbol bu, biraz boşlamaya geldiği zaman tamamen  siliniyorsunuz. Sonradan toparlanmak ise biraz zamanınızı alır hatta zaman  kalmayabilir. Bunda en önemli faktör futbolcunun kendisi."
 
Milli takımda istikrarı yakalayamamasında da kendi hatalarının ve  sakatlıkların önemli olduğunu ifade eden "Milli takımda oynamak bambaşka bir şey.  Kalıcı olmak ise harika. Kalıcı olamamakta benim de hatalarım olmuştur.  Performansımı yükseltirsem, tekrar milli takıma gidebileceğimi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar gitmek bana nasip olur. Çünkü orası  bambaşka bir yer." diye konuştu.
 
"Şampiyonlukta Beşiktaş daha avantajlı"
 
Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine de değinen Adem Büyük,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Şampiyonluk yarışında Beşiktaş daha avantajlı. Beşiktaşlı taraftarlar  hariç Türkiye'de ortak bir düşünce var. Başakşehir'in kupayı alması bir Leicester  City şampiyonluğu gibi olur. Oynadıkları futbolla bunu hak ediyorlar. Beşiktaş  bir adım önde ama bu mücadelenin son haftaya kadar gideceğini düşünüyorum."

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