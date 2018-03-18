Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: 5-4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Mehmet Altıparmak'ın takımı Erzurumspor ile Metin Diyadin'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol düellosunu 5-4 Erzurumspor kazandı. İki kırmızı kartın çıktığı mücadelede oyuna 85'te Christian Bekamenga son sözü söyledi.

İLK DEVRE ERZURUMSPOR 2-1 ÖNDE

Ev sahibi Erzurumspor 2. dakikada Gökhan Karadeniz ile öne geçerken, 4. dakikada Erhan Çelenk farkı ikiye çıkarttı. Konuk takımda Ahmad Abed 19'da farkı indirdi ve ilk devre 2-1 tamamlandı

GİRESUN SKORU ALDI, SONRA GERİ DÜŞTÜ

İkinci devre de gollerle başlarken Giresunspor'da Recep Aydın 53'te skoru dengeledi. Bir dakika sonra da Ahmad Abed Karadeniz temsilcisini üstünlüğe taşıdı. Bu goller sonrasında Erzurumspor'da 59'da Erhan Çelenk ile 63'te Mert Nobre gollerini attı. Erzurumspor'da Çağlar Birinci 65'te tabelaya yeniden dengeyi getirdi.

Giresunspor'da 80. dakikada Hüsamettin Tut kırmızı kartla soyunma odasının yolunu tuttu. 81'de Gökhan Karadeniz kazanılan penaltıda topu auta yolladı. 85'te Gökhan Karadeniz'in yerine oyuna dahil olan Christian Bekamenga attığı golle düelloyu bitiren isim oldu; 5-4

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 40 puana yükseldi. Giresunspor 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek.

(Sporx)