Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak'la sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la sözleşme yeniledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Altıparmak'ın yanı sıra sportif direktör Zafer Demir ile de 2 yıllık yeni sözleşme yapıldığı aktarıldı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç, başkan yardımcısı Mehmet Tan Özyapar ile yönetim kurulu üyeleri Zeki Arıcıoğlu ve Tuncay Akpınar'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Doğan, "Süper Lig'de fark yaratacak iddialı bir ekip ortaya çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, bu nedenle ince eleyip sık dokuduklarını aktararak, "İlk etapta büyük özveriyle çalışarak şampiyonluğumuzda katkısı olan teknik direktör Mehmet Altıparmak ve sportif direktör Zafer Demir ile yeni başarılara yelken açacağımıza inandığımız için birlikte bu yola devam etme kararı alarak hocalarımızla sözleşme imzaladık." şeklinde görüş belirtti.

Altıparmak ise Erzurum'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, zor bir ligde mücadele edeceklerini, bunun için transferde hata yapmamak adına dikkat ettiklerini ifade etti.

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Birkaç gün içinde yurt dışına çıkacağım. Büyük Erzurumspor taraftarı şunu iyi bilsin ki, onları yine mutlu edecek bir takım oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Zafer Demir de başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceklerini belirtti.