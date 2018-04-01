Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda millilerimizin rakibi Bulgaristan

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2018 U-18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda son maç Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleşen 2018 U-18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın son maçında Türkiye ve Bulgaristan bu akşam 20.00'de karşı karşıya gelecek.
 
Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. U18 Milli Takımımız Dünya Şampiyonası’nda 2. galibiyetini Chinese Taipei’yi 7-2 yenerek almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump´a ´İsrail´e müdahale etmeyecek misin´ dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump´a ´İsrail´e müdahale etmeyecek misin´ dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA