Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda millilerimizin rakibi Bulgaristan
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2018 U-18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda son maç Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleşen 2018 U-18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın son maçında Türkiye ve Bulgaristan bu akşam 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. U18 Milli Takımımız Dünya Şampiyonası’nda 2. galibiyetini Chinese Taipei’yi 7-2 yenerek almıştı.
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