Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bypass olan Şenez Erzik taburcu oldu

Sessiz sedasız ameliyat masasına yatan Şenez Erzik kritik operasyonun ardından taburcu edilerek evine geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA ve UEFA'da uzun yıllar görev alan ve bir süre önce bypass ameliyatı olan Türk futbolunun efsane isimlerinden TFF Onursal Başkanı Şenez Erzik taburcu oldu. 

Erzik, Amerikan Hastanesinde gerçekleştirilen bypass ameliyatının ardından taburcu olarak evinde istirahate geçerken Türk futbolunun önemli isimleri Erzik'i yalnız bırakmadı.

Sporx

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hırsızlara tedbir amacıyla iş yerine bağladığı köpeği de çalındı

Hırsızlara tedbir amacıyla iş yerine bağladığı köpeği de çalındı

7 yıldır engelli eşini hem 'gönlünde' hem de 'sırtında' taşıyor

7 yıldır engelli eşini hem 'gönlünde' hem de 'sırtında' taşıyor

Askeri kamuflaj teknikleri

Askeri kamuflaj teknikleri

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Galatasaray'da Riekerink dönemi sona erdi! Özbek açıkladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA