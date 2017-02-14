Bypass olan Şenez Erzik taburcu oldu
Sessiz sedasız ameliyat masasına yatan Şenez Erzik kritik operasyonun ardından taburcu edilerek evine geçti.
FIFA ve UEFA'da uzun yıllar görev alan ve bir süre önce bypass ameliyatı olan Türk futbolunun efsane isimlerinden TFF Onursal Başkanı Şenez Erzik taburcu oldu.
Erzik, Amerikan Hastanesinde gerçekleştirilen bypass ameliyatının ardından taburcu olarak evinde istirahate geçerken Türk futbolunun önemli isimleri Erzik'i yalnız bırakmadı.
Sporx
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