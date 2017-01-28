Trabzonspor Kaddouri ile anlaşmak üzere

Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan El Kaddouri’nin menajeri, İstanbul’da Usta ile masaya oturdu. Başkan, “Bonservis sorununu çözerseniz şimdi yoksa sezon sonu gelin” teklifini yaptı.



KADDOURİ'NİN SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bordo-mavili yönetim, yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Napoli'nin 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, Trabzonspor'un, 26 yaşındaki Faslı 10 numara için yeniden girişimde bulunduğunu bildirdi. Bu sezon Napoli'de sadece 5 maçta 40 dakika oynayabilen tecrübeli futbolcunun transferi bu kez bitebilir. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta, "Kulübünüzle bonservis sorununu çözerseniz transferi şimdi gerçekleştirlim. Aksi takdirde sezon sonunda gelin" önerisinde bulundu.

KADDOURİ TAM BİR JOKER



Oyuncunun menajerleri tarafından makul görülen bu teklifte, Kaddouri'ye de yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildi. Futbolcunun Napoli ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yaptığı, olumsuz bir durumda ise transferin sezon sonunda gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Hem ofansif orta saha, hem de sağ açık olarak görev yapabilen El Kaddouri'nin alınmasını teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği belirtiliyor.

MUHARREM USTA TRANSFERLE BİZZAT İLGİLENİYOR



1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçikalı doğumlu ama Fas MilliT akımı'nı tercih etti. Fas ile 22 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem Milan ve Juventus'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları ile tanınan Kaddouri için Başkan Muharrem Usta, temaslarda bulunuyor.