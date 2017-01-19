Caceres transferinde flaş gelişme
Trabzonspor, uzun zamandır peşinden koştuğu Uruguaylı defans oyuncusu Martin Caceres'i Türkiye'ye getirmişti. Caceres transferinden vazgeçildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Martin Caceres transferinden vazgeçti.
Bein Sports'un haberine göre, Bordo mavili takım, Uruguaylı stoperi dün akşam Trabzon'a getirmişti ancak transfer görüşmelerinde yaşanan pürüz nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçildiği belirtildi. Eşi ile birlikte Trabzon'a gelen Caceres, olumsuz geçen görüşmenin ardından ülkesi Uruguay'a dönüyor.
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