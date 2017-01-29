Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Caceres'te son dakika! İmzayı atıyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı Martin Caceres'i transfer etmek istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fiorentina, Uruguaylı stoper Martin Caceres'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Ancak Fiorentina'nın bu transferin gerçekleşmesi için tek şartı var: sağlık raporu.

Juventus'un eski futbolcusu Martin Caceres şu an boş durumda. Yıldız futbolcu serbest kalmadan önce Torino ekibinde aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirmişti.

İtalyan medyasındaki çeşitli haberlere göre, 29 yaşındaki futbolcu Floransa'da sağlık kontrollerinden geçiyor. Bu kontroller herhangi bir oyuncu transferi için rutin bir prosedür olsa da Fiorentina'nın Cacares'in fiziksel durumundan haberdar olmak için işi sıkı tutuyor.

İki taraf arasında sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı ancak Fiorentina sağlık testlerinden memnun kalmadığında anlaşmayı iptal etme seçeneğine sahip.

Barcelona, Juventus, Sevilla ve Villarreal'de forma giyen Caceres ile Trabzonspor da ilgilenmiş ancak sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçmişti.

Fanatik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan darbecileri vermiyor

Yunanistan darbecileri vermiyor

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Mersin'de fırtına cami yıktı

Mersin'de fırtına cami yıktı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA