Caceres'te son dakika! İmzayı atıyor...

Fiorentina, Uruguaylı stoper Martin Caceres'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Ancak Fiorentina'nın bu transferin gerçekleşmesi için tek şartı var: sağlık raporu.

Juventus'un eski futbolcusu Martin Caceres şu an boş durumda. Yıldız futbolcu serbest kalmadan önce Torino ekibinde aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirmişti.

İtalyan medyasındaki çeşitli haberlere göre, 29 yaşındaki futbolcu Floransa'da sağlık kontrollerinden geçiyor. Bu kontroller herhangi bir oyuncu transferi için rutin bir prosedür olsa da Fiorentina'nın Cacares'in fiziksel durumundan haberdar olmak için işi sıkı tutuyor.

İki taraf arasında sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı ancak Fiorentina sağlık testlerinden memnun kalmadığında anlaşmayı iptal etme seçeneğine sahip.

Barcelona, Juventus, Sevilla ve Villarreal'de forma giyen Caceres ile Trabzonspor da ilgilenmiş ancak sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçmişti.

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