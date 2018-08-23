Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerinde takıldı
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde Çinli Fangzhou Liu'ya 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay, organizasyona veda etti.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ana tabloya kalabilme mücadelesi veren dünya sıralamasının 206 numarası Çağla Büyükakçay, ilk eleme turunda klasmanın 138. basamağındaki Fangzhou Liu ile karşılaştı.
Bir saat 38 dakika süren mücadeleden 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ayrılan milli tenisçi, elemeleri geçemedi.
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