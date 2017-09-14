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Çağla Büyükakçay çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde çeyrek finale yükseldi.

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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde çeyrek finale yükseldi.
 
Fransa'nın Biarritz kentinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda, Çağla Büyükakçay ile ev sahibi ülkeden Audrey Albie karşı karşıya geldi. Rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

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