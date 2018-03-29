Çağlar Söyüncü, 35 milyon euroya Arsenal'e gidiyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, Çağlar Söyüncü için 35 milyon eruo'yu gözden çıkardı. Arsenal menajeri Arsene Wenger, Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin de radarında olan Çağlar Söyüncü'nün, Per Mertesacker'den sonra bu açığı kapatabilecek en güçlü aday olduğuna inanıyor.

Bir başka habere göre ise Freiburg'un Çağlar için Arsenal'den 35 milyon euro'dan daha fazla bir para isteyeceği bu nedenle de iki kulübün pazarlık masasında uzun zaman harcayacağı belirtildi.

Bundesliga'da devamli olarak Hummel ile karşılaştırılan Çağlar Söyüncü, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği özel karşılaşmada da görev aldı.

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