Çağlar Söyüncü Almanya Ligi'nde ilk golünü attı
Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) oynanan 7. hafta karşılaşmasında Freiburg, sahasında Hoffenheim’ı 3-2 yendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk golübü kaydetti.
Schwarzwald Stadı’nda oynanan karşılaşmada Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim’ı konuk etti.
Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 14. dakikada Robin Hack ile 1-0 öne geçti.
Freiburg, bu gole 15. dakikada Florian Niederlechner ve 18. dakikada milli futbolu Çağlar Söyüncü’nün golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1’lik üstünlükle tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının son bölümünde ev sahibi ekip, 87. dakikada Pascal Stenzel’in golüyle durumu 3-1 yaptı.
Hoffenheim, 90+1. dakikada Julian Schuster’in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Freiburg karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
İlk galibiyetini alan Freiburg, 7 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.
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