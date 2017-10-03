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Çağlar Söyüncü: Lucescu'nun olmaması bizi etkilemez

A Milli Takımımızın defans oyuncularından Çağlar Söyüncü, İzlanda ve Finlandiya maçı öncesi konuştu.

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A Milli Takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde defans oyuncularından Çağlar Söyüncü, açıklamalarda bulundu.
 
Bülent Korkmaz'a benzetildiği hatırlatılan Çağlar, "Bülent Korkmaz'a benzetilmek, benim için onur verici bir şey. Yılların efsanesi, Galatasaray'a unutulmaz zaferler yaşattı. Eskişehir'de ilk maçımız iyi geçti, inşallah İzlandam açından da galip ayrılıp, Dünya Kupası yoluna devam etmek istiyoruz. 2 maçımızdan 6 puan alıp, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
"LUCESCU'NUN OLMAMASI ETKİLEMEZ"
 
Lucescu'nun cezası nedeniyle tribünde olacak olmasının kendisini etkilemeyeceğini belirten genç savunmacı, "Lucescu'nun olmamasının beni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Hocamız taktiği veriyor. Etkilenen oyuncu olur mu, olmaz mı, bilmiyorum. Biz çıkıp, top oynuyoruz. Hocamız kulübede ya da tribünde olması benim için fark etmiyor" dedi.
 
Dünya Kupası'nda oynamanın hayali olduğunu söyleyen Freiburg'un futbolcusu, "Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek bizim için ciddi bir onur olur. Tecrübeli ağabeylerimiz eski anılarından bahsettiğinde heyecanla dinliyoruz ve biz de bunu başarmak için çok ciddi çalışıyoruz" diye konuştu.

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