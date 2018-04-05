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Çağlar Söyüncü Premier Lig'e gidiyor

Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan, eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün yeni adresini açıkladı.

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Özkan, şu an Bundesliga'da Freiburg forması giyen ve adı transferde bir çok kulüple anılan eski futbolcusu için, "Çağlar Söyüncü, Premier Lig'e gidiyor. Büyük takımlar peşinde. Bayern Münih takımının izlediğini de biliyorum. Çok fazla bilgi vermiyorlar ama izlediklerini öğrendim. Güçlü, başarılı bir oyuncu ve bizimde payımız olduğu için bana da sordular. Artık burada 'Körler, sağırlar birbirini ağırlar' işini bitirip ihracat yapmamız lazım" dedi.

Roma forması giyen bir başka eski oyuncuları Cengiz Ünder hakkında da konuşan Mehmet Seyit Özkan, "Cengiz'in zaten Allah vergisi bir yeteneği var. Messi yanında oynasa bu çocuk için der yani iyiki yanımda oynuyor diye. Ben mesela Cengiz'e 16 yaşından beri Hagi'nin yolundan gideceksin dedim. Hagi gibi 35 metre diagonal pas atmalar, beklemedik şutlar gibi özellikleri var" ifadelerini kullandı.

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