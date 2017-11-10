Çağlar Söyüncü: Zamanımız var diye böyle oynamamamız lazım

İşte Çağlar Söyüncü'nün Romanya maçının ardından yaptığı açıklamalar;

Gerçekten kötü başladık açık konuşmak gerekirse. Rakibe uyduk, kendi oyunumuzu yansıtamayınca da sıkıntılar yaşadık. 2. yarıda biraz daha kendi oyunumuz koymaya başlayınca topun yüzdesi bizde olmaya başladı. Skoru yakalamak için atak yaptık, arkada boşluklar vermeye başladık. 2. yarı gibi başlasaydık, böyle bir skor olmazdı.

"TÜRKİYE BİZDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR''

Önümüzde 1,5 yıl var. Yeni jenerasyon, zanamımız var. Zamanımız var diye böyle oynamamamız lazım. bundan sonra daha dikkatli oynamamız lazım. Türk halkı bizden çok şey bekliyor, destekliyor. Onların desteğini boşa çıkarmamamız lazım. Hazırlık maçı olsa da, böyle maçlarda galip gelmek lazım, sonuçta ülke maçı.Yeni gelen arkadaşlarımız, abilerimiz var ama, gelenler de belli şeyleri yapmış. Milli Takım'da zamanımız az oluyor. Hocamız geldi, 2 gün sonra maça çıktık, çok zamanımız olmuyor. 2 antrenmana çıkıp, sonra maça çıkıyoruz, fazla antrenman yapıp, birbirimizi tanımamız lazım.

"TEK KİŞİYLE OLACAK ŞEY DEĞİL''

Çok çalışmamız lazım, birliktelik çok önemli. Tek kişiyle olacak bir şey değil bu. Birbirimizin hatasını kapatmalıyız. Çok tehlikeli pozisyonda oynuyoruz, özellikle defans hattı olarak çk çalışmalıyız. Defans takımın sigortası gibi bir şey. Ne olursa olsun, geride sağlam olmamız lazım. İleride gol kaçırabiliriz ama, geride böyle bir şansımız yok. Yeni jenerasyon, çalışıyoruz da zaten. 2. yarı biraz toparladık, ama olmadı. 2. yarı gibi oynamamız lazım, hocamız da söylüyor.

(Sporx)