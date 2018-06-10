Çağlar Söyüncü'nün menajeri, Arsenal'le görüştüklerini ve tek sorunun ücret olduğunu söyledi
Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili menajeri Mustafa Doğru'dan flaş bir açıklama geldi.
Freiburg'da top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bir süredir Arsenal'a transfer olacağı konuşuluyordu.
Oyuncunun menajeri Mustafa Doğru ise 22 yaşındaki stoper hakkında çıkan dedikodularla ilgili konuştu.
Çağlar için Arsenal'la görüştüklerini resmen doğrulayan Doğru, şu şekilde konuştu:
"Sven Mislintat (Arsenal gözlemcisi), Çağlar'la Borussia Dortmund'da çalıştığı günlerden beri yakından ilgileniyor.
Bazı görüşmeler gerçekleştirdik ve şu an için tek meselemiz ücret. Ne olacağını hep beraber göreceğiz."
(Fanatik)
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