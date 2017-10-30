Çağlar Söyüncü'ye VAR'dan kırmızı kart

Almanya'da bu sezon uygulanan VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi bir kez daha büyük tartışmalara yol açtı. Bu kez başrolda Çağlar Söyüncü vardı.

Bundesliga'nın 10. haftasında oynanan Stuttgart-Freiburg maçında A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü VAR yardımıyla kırmızı kart gördü. Maçın 11. dakikasında Freiburg savunmasında Çağlar bir topu rakibi Daniel Ginczek'in önünde kontrol etti ve konuk ekip uzun süre top dolaştırdı. Tam 50 saniye sonra Freiburg olgun bir atak geliştirirken hakem Tobias Stieler düdüğünü çalıp oyunu durdurdu ve video hakeme başvuracağına dair eliyle TV ekranı işareti yaptı.