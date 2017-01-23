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Ahmet Çakar'dan hakem Alper Ulusoy'a ağır sözler

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışmaya neden oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yarattı.
 
Öncelikle Beşiktaş'ın 3-0 önde olduğu 53. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı ve Beşiktaşlı oyuncuların ciddi itirazları oldu. Vagner Love'ın pasıyla topla buluşan Guerrier kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Guerrier'in ceza alanı içerisinde sol çaprazda Fabricio'dan sıyrılmak isterken yerde kalmasının ardından hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
 
"Hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez"
 
Ahmet Çakar pozisyonla ilgili, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez" ifadelerini kullandı.
 
Quaresma ile Guerrier arasında gerginlik
 
Alanyaspor'un penaltı golü ile farkı 2'ye indirmesi sonrasında maçta gerginlik arttı. Maçın 56. dakikasında orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın bir noktada Ricardo Quaresma ile Wilde-Donald Guerrier arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İki oyuncu birbirlerinin üzerine yürürken; Guerrier Quaresma'nın kafa attığını iddia ederek yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy bu iki futbolcuyu da sarı kart ile cezalandırdı.
 
"Penaltıyı verirsen Quaresma'yı atamazsın"
 
Ahmet Çakar, pozisyonda Quaresma'nın kırmızı kart ile atılması gerektiğini belirtirken, "Tarihi skandal penaltıyı verirsen tabiki Quaresma'yı da oyundan atamazsın Alper Ulusoy" dedi.

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