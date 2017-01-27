Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çakır, Göçek ve Meler, UEFA hakem kurslarına katılacak

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından düzenlenecek hakem kurslarına davet edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından düzenlenecek hakem kurslarına davet edildi. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hakem kursları, İspanya'nın Malaga şehrinde 29 Ocak-2 Şubat'ta yapılacak.

Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği, Halil Umut Meler ise 2017'de ilk kez FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı UEFA Hakem Kursu'na katılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı

Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı

Karnından çıkan şoke etti

Karnından çıkan şoke etti

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Yunanistan açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA