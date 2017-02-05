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Çalhanoğlu'na şok üstüne şok!

Bayer Leverkusen yönetimi, Trabzonspor'un yaptığı şikayet üzerine 4 ay sahalardan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu için yarın toplanıyor.

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Bayer  Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu'na verilen dört ay futboldan men cezasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. CAS'ın almış olduğu kararın ardından Türkiye'den yükselen seslere karşı öfkeli bir tutum takındı.

Völler, "Türkiye'den ve Trabzonspor cephesinden bu konuyla ilgili ikiyüzlü tepkiler geliyor. Böyle acı bir durum olmasaydı bunlara gülünürdü. Türkiye sözleşmeler ve maaş ile ilgili anlaşmalara sıklıkla riayet edilmeyen bir ülke" dedi.

Kritik toplantı! Çalhanoğlu'nun maaşı kesilebilir

Bayer Leverkusen yöneticileri, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu görüşmek üzere pazartesi günü özel bir toplantı yapacak. Kulüp başkanı Michael Schade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cevaplandırmamız gereken bir çok konu var. Antrenmanlar ne olacak? Kendisine ödediğimiz maaş ne olacak? Tüm taraflarla birlikte bu konuları masaya yatıracağız. Kulüp avukatları da orada olacak" diye konuştu.

'Doğru bir karar değil'

Alman spor hukuku avukatı Christoph Schickhardt ise futbolcuya verilen ceza ile ilgili FIFA'ya eleştirilerde bulundu, kararı doğru bulmadığını söyledi. Konuyla ilgili tek sorumlunun Trabzonspor olduğunu iddia eden Schickhardt şunları söyledi:

"Kararı okudum. Sorumlu olan Türk kulübüdür. 17 yaşındaki bir futbolcuya kontrat imzalatmıştır. Karlsruher'i bilgilendirmeden oyuncuyla görüşmemeleri gerekirdi. FIFA'nın erken yaştaki oyuncuların kontrat imzalamalarıyla ilgili yönetmelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu durum genç futbolcu ve temsilcilerine örnek olmalı."

Skorer

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