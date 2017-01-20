West Ham taraftarlarından Dimitri Payet'e saldırı
Ülkesinin takımlarından Marsilya'ya dönmek isteyen Dimitri Payet West Ham taraftarlarını çıldırttı. Yıldız oyuncu kapısının önünde darp edildi.
- Milliyet
Takımdan ayrılmak istediğini açıklayan yıldız futbolcunun aracına tuğlalarla saldırdılar...
Ülkesine dönmek isteyen Fransız futbolcu Dimitri Payet ile kulüp ve teknik direktör Slaven Bilic arasındaki gerginlik tehlikeli bir hâl almaya başladı. EURO 2016'ya da damga vuran isimler arasında yer alan 29 yaşındaki futbolcunun arabası, dün gece evinin önünde darp edildi.
West Ham United forması giymeyi bundan böyle reddeden Payet, bir süredir Londra ekibinin U-23 takımıyla idmanlara çıkarken, takım arkadaşları tarafından da dışlanmaya başlamıştı. Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet, bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" demişti.
Bordo-mavili ekibin ligde oynadığı son maçta, Payet'in stat önündeki portresine zarar verilmemesi için kulüp tarafından panonun önüne özel güvenlik dikilmişti.
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