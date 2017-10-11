Camp Nou'nun ismi değişiyor

Katalan devi FC Barcelona, 2018 yılının ilk yarısında yeni bir girişim için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Efsane stadyum Camp Nou'nun yanına bir isim almaya hazırlanan ekip, olağanüstü bir toplantı sonunda yapacağı oylama sonucunda kesin karara varacak. Camp Nou'nun önüne asla geçmeyecek sponsor ismi için daha önce görüşülen firmalardan 300 milyon Euro'luk teklif alındığı da iddialar arasında yer alıyor.

Barcelona yönetim kurulunun da oylamada onay vermesi halinde Camp Nou'nun artık yeni bir soyadı olacak.