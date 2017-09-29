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Can Arat'tan Bülent Yıldırım'a büyük öfke

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Arat, sosyal medya hesabından Akhisarspor - Fenerbahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım'a ağır yorumlarda bulundu.

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Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen Can Arat, Spor Toto Süper Ligi 7. haftasında oynanan Akhisar – Fenerbahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili sosyal medya hesabında ağır yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Akhisar deplasmanında 1-0 mağlup ayrıldığı ve sahada 9 kişi kaldığı karşılaşmada maçın hakemi Bülent Yıldırım sosyal medya üzerinden Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

İşte Can Arat’ın o tweetleri…

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