Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Candaş Tola Işık: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı yendiğinde Twitter hesabımda 'Tebrikler Fenerbahçe' yazdım

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, siyah-beyazlı kulübün son dönemde yaptıklarıyla dünyanın her yerinde tanındığını söyledi.

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Işık, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Yerleşkesinde düzenlenen Spor  Zirvesi'nde, "Taraftara dokunan hikayeler" konulu oturuma katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün iletişimden sorumlu yöneticisi Işık, Beşiktaş'ın  son yıllarda sportif açıdan önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şöyle  konuştu:

"Bütün kulüplerin ciddi anlamda mali yapılanmaya ihtiyacı var.  Beşiktaş da dahil. Biz futbolcu ihraç ediyoruz. Türkiye'nin en çok stat geliri  olan takımıyız. Şampiyonlar Ligi'nde ciddi gelirlerimiz var. Beşiktaş, finansal  açıdan Türkiye'de hiçbir takımla ölçülemeyecek kadar büyük gelir oluşturdu. Buna  rağmen herkesin mali yapılanmayı gözden geçirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın önü çok  çok açık. Endonezya'da bile insanlar 'Come to Beşiktaş' diyor. Dünyanın her  yerinde Beşiktaş biliniyor. Dünyanın her yerinden sponsorlar Beşiktaş'la çalışmak  istiyor."

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadıklarını hatırlatan  Işık, "Bu bir yol. Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Sonra  buradan çıkıp UEFA'da final oynarsınız. Sonra oradan çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde  final oynarsınız. Beşiktaş bu yola çıktı. Bayern Münih maçıyla marka değeri  açısından önemli işler yaptık. Sadece skor olarak bakmamak lazım. Bizde inanç  bitmez, Bayern Münih maçında iyi şeyler olacağına inanıyorum. Beşiktaş, sonraki  senelerde çıtayı Avrupa'da daha da yükseltecek." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Çin'e maç yapmaya gittiklerini ve bunun önemli bir proje  olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Buraya gitmenin bambaşka  bir dönüşü var. Orada var olmak istiyorsan önce oraya gideceksin. Çin'e gittik,  biz orada varız. Çin'in en büyük televizyonunun başkanı geldi Beşiktaş maçına.  Çin'den insanlar İstanbul'a maç seyretmeye geliyor. Bu çok önemli bir şey, ancak  oraya gidersen bu böyle olur. Buna devam edeceğiz. Sezon sonu Beşiktaş daha  farklı yerlere gidecek. Sadece Uzak Doğu'yla da kalmayacak." değerlendirmesinde  bulundu.

"Come to Beşiktaş"ın hikayesi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işık, "Come to Beşiktaş"  sloganının çıkış hikayesini de anlatarak, şunları kaydetti:

"Ciddi olmayan, eğlenceli bir ortamda fikir çıktı. Transfer dönemi çok  meraklı bir dönemdir. Pepe transferi gündemdeydi. Bir de o dönem Diego Costa  vardı. Costa'nın transfer edilme ihtimalini kamuoyuna sızdırdım. Taraftar da  kendi fikri olarak Costa'nın sosyal medya hesaplarına 'Come to Beşiktaş.' yazdı.  Ben buna bayıldım. Costa transferi olmadı. 'Biz bu sloganı neden kullanmayalım.'  dedim. Biri Pepe'ye telefon açıp 'Come to Beşiktaş desin.' dedik. Önce bu fikre  güldük ama sonra 'Yapalım.' dedik. Bunu denedik ve şahane oldu. Herkese dokunacak  bir şey olsun istedik ve videoyu profesyonel kamerayla değil telefonla çektik.  Ben bu fikri Beşiktaş'ın büyüklerine anlattığımda tokat gibi olumsuz cevap aldım.  Başkan ve yönetici arkadaşlar ise bu fikre bayıldı. Korka korka yaptık. Sonuçta  Pepe gelmeden videoyu yayınladık ve video patladı. Bundan bir hafta sonra Roma  Kulübü kendi transferinde bunu kullanmak istedi, izin verdik. Bu sloganı artık  yavaş yavaş bırakıyoruz. Çok acayip bir fikir üzerinde çalışıyorum şu an. Yazın  enteresan bir transfer kampanyası daha planlıyorum."

Işık, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının  galibiyetlerine sevindiğini de dile getirerek, şunları ifade etti:

"Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı yendiğinde  Twitter hesabımda 'Tebrikler Fenerbahçe.' yazdım. Ben bunu Süleyman Seba'dan  öğrendim. Bu yorumumun altına bir sürü hakaret yazıldı. Bir Türk takımının  Avrupa'da kazanması beni çok mutlu eder. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, çeyrek  finalde elendi. Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, kendi sayfasında kazandıkları  UEFA Kupası'nın fotoğrafını koydu, 'Bunu alamazsınız.' gibilerinden. Biri jest  yaparken diğeri karşılık vermezse bunun devamı gelmez. Biz yine şartlar el  verdiğince jest yapıyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA