Caner Erkin; milli takım, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart ceza sınırında

Milli sol bek oynadığı son 9 maçın 6'sında sarı kart görerek ilginç bir şekilde 3 kulvarda cezalı olmayla karşı karşıya geldi. İzlanda maçından önce sarı kart sınırında bulunan Caner 3-0 kaybedilen bu karşılaşmada gördüğü kart ile ilk olarak Milli maç kulvarında cezalı duruma düştü ve dün akşamki Finlandiya maçında forma giyemedi.

Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 sarı kart gören Caner oynaması halinde Gençlerbirliği ve Monaco maçlarında da sarı kart görürse arka arkaya ceza alma tehlikesi yaşayacak.

SÜPER LİGTE 3 SARI KARTI VAR

Süper Lig'de son dört maçın 3'ünde sarı kart gören 'Fişek' lakaplı oyuncu Gençlerbirliği maçı öncesinde ceza sınırına gelmiş durumda.

Deplasmanda 1-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında ilk sarı kartını gören Caner, Atiker Konyaspor maçını kart görmeden geçirdikten sonra Kadıköy'deki gergin Fenerbahçe derbisinde 2'nci sarı kartını gördü. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten Trabzonspor maçında bu sezonki 3'üncü sarı kartını gören tecrübeli sol bek daha 7'nci haftadan 3 sarı kartı tamamlayarak ceza sınırına geldi. Caner, cuma akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında 4'üncü sarı kartını görmesi durumunda bir hafta sonraki Medipol Başakşehirspor maçında cezalı duruma düşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DE 2 SARI KART İLE CEZA SINIRINDA

Tecrübeli sol bek aynı tehlikeyi Şampiyonlar Ligi maçlarında da yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı olan Porto deplasmanında ilk sarı kartını gören Caner, Vodafone Park'taki Leipzig maçında da sarı kart görünce iki maçta 2 sarı kartla bir anda ceza sınırına geldi. Milli sol bek 17 Ekim Salı akşamı Monaco deplasmanında yine sarı kart görürse sayı 3'e çıkacak ve bir sonraki iç saha maçı olan Monaco maçında cezalı duruma düşecek.