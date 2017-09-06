BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Şili'den henüz gelmeyen Gary Medel katılmazken, milli takımlarından dönen Caner Erkin, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel salonda çalıştı.

Gökhan Gönül ise kendi programı doğrultusunda antrenmanlarını takımdan ayrı sürdürdü.

Isınma hareketleriyle idmana başlayan siyah-beyazlılar, dar alanda baskı ve geniş alanda uzun pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Mücadeleyi Tolga Zengin, Şiyar Kepir, Pepe, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic'ten oluşan beyaz takım kazandı.

İdmanın sona ermesinin ardından Talisca, Quaresma ve Alvaro Negredo bir süre penaltı ve serbest vuruş antrenmanı yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.