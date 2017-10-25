Caner Erkin için adli soruşturma başlatıldı
Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Önceki günBeşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren iddia ile ilgili re'sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin'in ifadesine başvurulması bekleniyor.
Bilindiği gibi Caner Erkin söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
(Sabah)
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