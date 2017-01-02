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Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı sade bir törenle dünya evine girdi.

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Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Sade bir törenle dünya evine giren, yakın arkadaşlarından oluşan on kişilik davetlilerle düğün yemeği yedi.  
 
İtalya'da yılın ilk çifti oldular
 
Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise  Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu. İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar.

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