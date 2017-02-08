Caner Erkin'den Dick Advocaat'a küfür iddiası
Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında Dick Advocaat'a küfür ettiği iddia edildi.
- Vatan
Kupadaki Beşiktaş-F.Bahçe maçı bitiminde soyunma odası koridorlarında Caner Erkin'in F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’a küfür ettiği öne sürüldü.
İki kulübe de yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Inter’den ayrılması kesinleşince F.Bahçe’ye dönmek isteyen milli sol bek, Dick Advocaat engeline takılmasına çok içerledi. Yönetime kendisi hakkında olumsuz rapor veren hocaya bilenen Caner, hiçbir tanışıklığı olmadığı Hollandalı’ya gerilen ortamda küfürler savurdu.
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