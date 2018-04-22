Caner Erkin sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın 50. dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren Caner Erkin, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2 dakika sonra topsuz alanda sağ bacağını tutarak kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner Erkin'in yerine 53. dakikada oyuna Gökhan Gönül girdi.

Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş haftaya deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacak. Caner Erkin'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir."