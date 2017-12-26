Caner Erkin: Tepkiler statta oluyor ve bitiyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, hem futbol hayatı hemde özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

İşte Erkin'in yaptığı açıklamalardan önemli bölümler:

Ailenizde başka sporcu var mı?

Her zaman sporla ilgili bir aile olduk. Abim profesyonel, babam ise amatör olarak futbol oynadı. Şu anda aktif olarak spor yaşantısına devam eden sadece ben varım.

Futbolcu olmanın zor yanları nedir?

Bu soruyu kısa bir şekilde cevaplamak aslında pek mümkün değil. Her meslekte olduğu gibi, futbolcu olmanın da kendi içinde birçok zorluğu var elbet. Yaşam şeklinizden beslenme düzeninize, insan ilişkilerinden sosyal hayatınıza kadar her türlü konuda dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Özellikle büyük takımlardan birinde oynayan bir futbolcunun, daha fazla göz önünde olduğunu bilerek hareket etmesi çok önemli. Milyonların izlediği bir spor dalında, yine milyonlarca taraftarı olan büyük takımlardan birinde oynamanın insanı mutlu ettiğini söyleyebilirim.

Eski takımınız Fenerbahçe'nin taraftarlarının yoğun olarak oturduğu bir bölgede yaşıyorsunuz. Komşularınızdan ve çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşamadım ve yaşayacağımı da düşünmüyorum. Tepkiler genelde statta başlıyor ve bitiyor. Bugüne kadar birçok renge gönül vermiş profesyonel bir futbolcu olarak, sokaklarda dostluğumuz sorunsuz ve güzel bir şekilde devam ediyor.

Ünlü futbolcuların çoğu villada oturmayı tercih ederken sizin şu anki yaşam alanınızı tercih etme sebebiniz nedir?

Hem şehrin içinde olup, hem de dilediğimizde her şeyden soyutlanıp keyifle vakit geçirebileceğimiz bir evde yaşama hayalimiz vardı ve Park Residence bu ihtiyacımızı tam olarak karşıladı.

HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Futbol dışında başka bir spora yönelmeyi hiç düşündünüz mü?

Futbolcu olmak çocukluk hayalimdi ama ortaokula giderken okulun basketbol takımında da oynuyordum. Profesyonel teklifler gelmesine rağmen futbolu tercih ettim. Edremit sokaklarında başlayan futbol maceram ve kısıtlı olanaklarla izleyebildiğimiz yerli ve yabancı futbolcuların hayali ile büyüdüm.

Hayallerimi gerçekleştirdiğim için son derece mutluyum.

'Kartallar yüksek uçar' derler... Bildiğim kadarıyla 44'üncü katta oturuyorsunuz. Sebebi bu mu?

Aslında bu sözün felsefesi; başarılı insanların, çıktıkları basamaklar ve aştıkları engeller neticesinde 'yukarıda' yalnız kalmasıyla ilgili. Bense başarımı yalnız kalmadan, tam tersi eşim, ailem ve sevdiklerim ile paylaşarak yaşamayı tercih edenlerdenim. 44'üncü katta kendimi yüksekte hissetsem de yalnız hissetmediğim bir gerçek.

Futbol hayatınızı sürekli konuşuyoruz ama evinizde, özel yaşamınızda nasıl birisiniz?

Maçların gergin atmosferine ve tansiyonuna kendimi kaptırmam ve giydiğim formanın hakkını verebilme çabamdan ötürü insanlar beni genelde agresif biri olarak tanıyor. Oysa ki ev ve sosyal yaşantım içerisinde sakin, uysal, evcimen ve evde vakit geçirmeyi çok seven biri olduğumu söyleyebilirim.

(Sabah)